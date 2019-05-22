Шарапова вручила ключи от «Порше» сотруднице, продавшей много конфет Sugarpova

Российская теннисистка и создательница конфетного бренда Sugarpova Мария Шарапова щедро поощрила сотрудницу компании. За успешно выполненную работу она предоставила ей возможность на протяжении 12 месяцев пользоваться автомобилем «Порше».



«Эта удивительная дама продала великое множество конфет на протяжении последних двенадцати месяцев. Так много, что стала победителем конкурса и получила возможность водить «Порше» в течение следующих двенадцати месяцев. Поздравляю, Труди! Вы установили планку высоко!» – написала Шарапова в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне Шарапова приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. В восьми сыгранных матчах Мария одержала шесть побед. На Открытом чемпионате Австралии Шарапова дошла до четвёртого круга, где уступила хозяйке соревнований Эшли Барти.