Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

А. Зверев: встреча с Надалем на «Ролан Гаррос»? Только в полуфинале или финале

А. Зверев: встреча с Надалем на «Ролан Гаррос»? Только в полуфинале или финале
Теннис / Roland Garros 2019 0

Немец Александр Зверев поделился мнением о возможной встрече со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем на Открытом чемпионате Франции.

«Прежде чем думать о матче с Рафой, мне нужно до него добраться. Судя по посеву, мы можем встретиться либо в полуфинале, либо в финале.

Во-первых, я должен победить всех остальных игроков. Мне нужна хорошая подготовка, это особенно важно. В прошлом году у меня был очень хороший результат, я выиграл много матчей, но травма помешала хорошему выступление на «Ролан Гаррос». Уже через неделю я получу ещё одну возможность», – цитирует Зверев Tennis Magazine.

Напомним, Надаль является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Доминика Тима из Австрии.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент