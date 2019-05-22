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Кудерметова победила Александрову в Нюрнберге, выиграв первый сет 6:0

Кудерметова победила Александрову в Нюрнберге, выиграв первый сет 6:0
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге (Германия), обыграв соотечественницу Екатерина Александрову, посеянную под пятым номером, со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность поединка составила 52 минуты.

Вероника 7 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Кудерметова поспорит либо со словенкой Тамарой Зиданшек, либо с победительницей матча Сабина Лисицки (Германия, WC) — Айла Томлянович (Австралия, 3).

Нюрнберг. Женщины. Первый круг
Кристина Плишкова (Чехия) — Юле Нимайер (Германия, Q) — 6:1, 6:3.

Турнир завершится 25 мая.

22 мая 2019 года, среда. 11:50 МСК
Нюрнберг. 2-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
60
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
0 : 2
Вероника Кудерметова
74
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 2 3
           
0 4  
6 6  
           
22 мая 2019 года, среда. 11:30 МСК
Нюрнберг. 1-й круг
Кристина Плишкова
109
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
Юле Нимайер
435
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
1 2 3
           
     
     
           
Александрова вышла во 2-й круг турнира в Нюрнберге, где сыграет с Кудерметовой
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