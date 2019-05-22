Кудерметова победила Александрову в Нюрнберге, выиграв первый сет 6:0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге (Германия), обыграв соотечественницу Екатерина Александрову, посеянную под пятым номером, со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность поединка составила 52 минуты.



Вероника 7 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в полуфинал Кудерметова поспорит либо со словенкой Тамарой Зиданшек, либо с победительницей матча Сабина Лисицки (Германия, WC) — Айла Томлянович (Австралия, 3).

Нюрнберг. Женщины. Первый круг

Кристина Плишкова (Чехия) — Юле Нимайер (Германия, Q) — 6:1, 6:3.

Турнир завершится 25 мая.

