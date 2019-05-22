Кудерметова победила Александрову в Нюрнберге, выиграв первый сет 6:0
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге (Германия), обыграв соотечественницу Екатерина Александрову, посеянную под пятым номером, со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность поединка составила 52 минуты.
Вероника 7 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в полуфинал Кудерметова поспорит либо со словенкой Тамарой Зиданшек, либо с победительницей матча Сабина Лисицки (Германия, WC) — Айла Томлянович (Австралия, 3).
Нюрнберг. Женщины. Первый круг
Кристина Плишкова (Чехия) — Юле Нимайер (Германия, Q) — 6:1, 6:3.
Турнир завершится 25 мая.
22 мая 2019 года, среда. 11:50 МСК
Нюрнберг. 2-й круг
Матч окончен
60
Екатерина Александрова
Е. Александрова
0 : 2
74
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
|1
|2
|3
|
|0
|4
|
|6
|6
22 мая 2019 года, среда. 11:30 МСК
Нюрнберг. 1-й круг
109
Кристина Плишкова
К. Плишкова
435
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
|1
|2
|3
|
|
Александрова вышла во 2-й круг турнира в Нюрнберге, где сыграет с Кудерметовой
- 22 мая 2019
-
12:46
-
12:21
-
12:13
-
10:43
-
09:57
-
09:20
- 21 мая 2019
-
23:57
-
23:09
-
21:59
-
21:35
-
19:23
-
16:10
-
14:48
-
14:31
-
14:17
-
13:31
-
13:28
-
13:12
-
12:55
-
12:19
-
11:43
-
10:28
-
09:57
-
09:28
-
08:42
-
00:31
-
00:15
- 20 мая 2019
-
23:11
-
20:11
-
19:16
-
15:40
-
15:11
-
14:40
-
13:06
-
12:08
Партнерский контент