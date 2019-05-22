Федерер – о «Ролан Гаррос»: сейчас каждый турнир может стать для меня последним
Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал своё возвращение на Открытый чемпионат Франции. Он пропустил три последних розыгрыша грунтовых соревнований.
«Я не рассматриваю свой приезд на «Ролан Гаррос» в этом году как прощальный, однако сейчас каждый турнир может стать для меня последним. Я хочу играть так, как хотел и 10 лет назад, в этом плане ничего не изменилось. Буду счастлив, если выиграю несколько матчей и смогу провести полноценную первую неделю, по крайней мере я сделаю всё возможное для этого.
Турнирная сетка пока никому не известна, поэтому сложно говорить о чём-то конкретном. Мне нравится видеть болельщиков, которых давно не видел, хочу по-настоящему насладиться их поддержкой в Париже», – цитирует Федерера Tennis World USA.
Т. Надаль: шансы Федерера выиграть «Ролан Гаррос» ниже, чем у Рафы и Джоковича
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