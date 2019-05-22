Россиянка Флинк проиграла на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Варвара Флинк не смогла пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции. На старте отборочных соревнований она проиграла представительнице Италии Джулии Гатто-Монтиконе со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.

Варвара дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в финал квалификации Гатто-Монтиконе поспорит с американкой Франческой ди Лоренцо.

Ранее во второй раунд отбора вышли россиянки Наталья Вихлянцева, Софья Жук, Анна Блинкова и Людмила Самсонова.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.