Австралийский гольфист – о Кирьосе: этому ребёнку нужна оплеуха
Известный австралийский гольфист Пол Гоу прокомментировал скандальное поведение 24-летнего теннисиста Ника Кирьоса.
«Он нуждается в оплеухе. Быть профессиональным спортсменом – это привилегия. Он имеет возможность зарабатывать большие деньги – $ 20-30 миллионов, однако по-прежнему остаётся ребёнком», – цитирует Шоу Daily Mail.
На прошлой неделе австралиец спровоцировал скандал на соревнованиях в Риме (Италия). После вынесенного судьёй предупреждения за сломанную ракетку в матче с Каспером Руудом Кирьос ногой выбросил на корт стул, собрал сумку и ушёл. Впоследствии он был дисквалифицирован и оштрафован организаторами соревнований.
Спустя несколько дней после инцидента он назвал Открытый чемпионат Франции «отстоем».
Чего добивается Кирьос? Теннисный клоун устроил дебош и был изгнан из Рима
Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.
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