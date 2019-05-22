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Соболенко и 16-летняя Костюк вышли в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Соболенко и 16-летняя Костюк вышли в четвертьфинал турнира в Страсбурге
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд (Q) со счётом 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 27 минут.

Арина совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал Соболенко поспорит с победительницей матча Астра Шарма (Австралия, Q) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).

Страсбург. Женщины. Первый круг
Каролин Гарсия (Франция, 4) — Шелби Роджерс (США) — 4:6, 6:4, 6:3.
Дарья Гаврилова (Австралия) — Диана Марцинкевич (Латвия, LL) — 7:5, 7:5.

Второй круг
Хлоэ Паке (Франция) — Хань Синьюнь (Китай, Q) — 6:3, 6:3.
Марта Костюк (Украина, Q) — Чжэн Сайсай (Китай, 7) — 6:3, 6:1.

22 мая 2019 года, среда. 13:50 МСК
Страсбург. 2-й круг
Матч окончен
Лаура Зигемунд
99
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
0 : 2
Арина Соболенко
11
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
22 мая 2019 года, среда. 11:00 МСК
Страсбург. 1-й круг
Матч окончен
Каролин Гарсия
24
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
2 : 1
Шелби Роджерс
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
1 2 3
           
4 6 6
6 4 3
           
22 мая 2019 года, среда. 11:00 МСК
Страсбург. 1-й круг
Матч окончен
Диана Марцинкевич
269
Латвия
Диана Марцинкевич
Д. Марцинкевич
0 : 2
Дарья Гаврилова
63
Австралия
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
1 2 3
           
5 5  
7 7  
           
22 мая 2019 года, среда. 12:00 МСК
Страсбург. 2-й круг
Матч окончен
Хань Синьюнь
180
Китай
Хань Синьюнь
Х. Синьюнь
0 : 2
Хлоэ Паке
223
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
22 мая 2019 года, среда. 12:30 МСК
Страсбург. 2-й круг
Матч окончен
Марта Костюк
264
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
2 : 0
Чжэн Сайсай
45
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
1 2 3
           
6 6  
3 1  
           
Соболенко получила «уайлд-кард» на турнире в Страсбурге
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