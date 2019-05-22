Соболенко и 16-летняя Костюк вышли в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд (Q) со счётом 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 27 минут.
Арина совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в полуфинал Соболенко поспорит с победительницей матча Астра Шарма (Австралия, Q) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).
Страсбург. Женщины. Первый круг
Каролин Гарсия (Франция, 4) — Шелби Роджерс (США) — 4:6, 6:4, 6:3.
Дарья Гаврилова (Австралия) — Диана Марцинкевич (Латвия, LL) — 7:5, 7:5.
Второй круг
Хлоэ Паке (Франция) — Хань Синьюнь (Китай, Q) — 6:3, 6:3.
Марта Костюк (Украина, Q) — Чжэн Сайсай (Китай, 7) — 6:3, 6:1.
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