Ватутин поспорит с украинцем Стаховским за право сыграть на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Алексей Ватутин пробился в третий круг квалификации Открытого чемпионата Франции. В двух партиях он оказался сильнее хозяина местных кортов Уго Гастона – 6:1, 6:3.



Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. На счету Ватутина 2 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 5 из 5. Его соперник отметился 2 двойными ошибками и 1 брейком.



За право сыграть в основной сетке «Ролан Гаррос» Ватутин поспорит с представителем Украины Сергеем Стаховским.



Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2. Уроженец Манакора является 11-кратным победителем «Ролан Гаррос».