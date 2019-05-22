19-летняя украинка Ястремская разгромила чемпионку US Open-2011 в Страсбурге
Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под шестым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Австралии Саманту Стосур со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.
Даяна 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету чемпионки US Open 2011 года 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в полуфинал 19-летняя украинка поспорит с победительницей поединка Фиона Ферро (Франция) — Ван Цян (Китай, 3).
Страсбург. Женщины. Второй круг
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Астра Шарма (Австралия, Q) — 6:3, 6:2.
В 2018 году победительницей турнира в Страсбурге стала россиянка Анастасия Павлюченкова.
22 мая 2019 года, среда. 14:00 МСК
Страсбург. 2-й круг
Матч окончен
42
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
2 : 0
89
Саманта Стосур
С. Стосур
|1
|2
|3
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|6
|6
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|0
|2
22 мая 2019 года, среда. 14:00 МСК
Страсбург. 2-й круг
Матч окончен
100
Астра Шарма
А. Шарма
0 : 2
61
Моника Пуиг
М. Пуиг
|1
|2
|3
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|3
|2
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|6
Соболенко и 16-летняя Костюк вышли в четвертьфинал турнира в Страсбурге
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