19-летняя украинка Ястремская разгромила чемпионку US Open-2011 в Страсбурге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под шестым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Австралии Саманту Стосур со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Даяна 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету чемпионки US Open 2011 года 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в полуфинал 19-летняя украинка поспорит с победительницей поединка Фиона Ферро (Франция) — Ван Цян (Китай, 3).

Страсбург. Женщины. Второй круг

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Астра Шарма (Австралия, Q) — 6:3, 6:2.

В 2018 году победительницей турнира в Страсбурге стала россиянка Анастасия Павлюченкова.