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19-летняя украинка Ястремская разгромила чемпионку US Open-2011 в Страсбурге

19-летняя украинка Ястремская разгромила чемпионку US Open-2011 в Страсбурге
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под шестым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Австралии Саманту Стосур со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Даяна 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету чемпионки US Open 2011 года 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал 19-летняя украинка поспорит с победительницей поединка Фиона Ферро (Франция) — Ван Цян (Китай, 3).

Страсбург. Женщины. Второй круг
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Астра Шарма (Австралия, Q) — 6:3, 6:2.

В 2018 году победительницей турнира в Страсбурге стала россиянка Анастасия Павлюченкова.

22 мая 2019 года, среда. 14:00 МСК
Страсбург. 2-й круг
Матч окончен
Даяна Ястремская
42
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
2 : 0
Саманта Стосур
89
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
1 2 3
           
6 6  
0 2  
           
22 мая 2019 года, среда. 14:00 МСК
Страсбург. 2-й круг
Матч окончен
Астра Шарма
100
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма
0 : 2
Моника Пуиг
61
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
Соболенко и 16-летняя Костюк вышли в четвертьфинал турнира в Страсбурге
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