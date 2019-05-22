Зверев назвал двух молодых теннисистов, которые выиграют турнир «Большого шлема»

Пятая ракетка мира немец Александр Зверев поделился предположениями касательно того, кто из быстро прогрессирующих молодых теннисистов в ближайшее время обязательно выиграет один из турниров «Большого шлема».
«Шаповалов и Оже-Альяссим будут победителями «Большого шлема». Оба. Я уже два года говорю это о Денисе и уверен, что Феликс также станет победителем одного из «Больших шлемов».
Они не просто хороши, а очень хороши и будут крайне опасными соперниками. Оба играют агрессивно. Они хорошо изучают игру: знают, что и когда делать, когда выйти вперёд, когда подрезать или сделать другой удар.
Я впечатлён ими. Наши матчи станут большим соперничеством, потому что думаю, что и я также буду победителем «Большого шлема». Не хочу казаться высокомерным, но важно быть уверенным в себе. Я верю, что смогу это сделать», — приводит слова Зверева Tennis World USA.
- 22 мая 2019
-
21:40
-
20:38
-
20:03
-
19:28
-
18:58
-
16:52
-
16:14
-
16:01
-
15:34
-
15:31
-
15:19
-
14:44
-
13:45
-
13:23
-
12:46
-
12:21
-
12:13
-
10:43
-
09:57
-
09:20
- 21 мая 2019
-
23:57
-
23:09
-
21:59
-
21:35
-
19:23
-
16:10
-
14:48
-
14:31
-
14:17
-
13:31
-
13:28
-
13:12
-
12:55
-
12:19
-
11:43