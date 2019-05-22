Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Зверев назвал двух молодых теннисистов, которые выиграют турнир «Большого шлема»

Зверев назвал двух молодых теннисистов, которые выиграют турнир «Большого шлема»
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира немец Александр Зверев поделился предположениями касательно того, кто из быстро прогрессирующих молодых теннисистов в ближайшее время обязательно выиграет один из турниров «Большого шлема».

«Шаповалов и Оже-Альяссим будут победителями «Большого шлема». Оба. Я уже два года говорю это о Денисе и уверен, что Феликс также станет победителем одного из «Больших шлемов».

Они не просто хороши, а очень хороши и будут крайне опасными соперниками. Оба играют агрессивно. Они хорошо изучают игру: знают, что и когда делать, когда выйти вперёд, когда подрезать или сделать другой удар.

Я впечатлён ими. Наши матчи станут большим соперничеством, потому что думаю, что и я также буду победителем «Большого шлема». Не хочу казаться высокомерным, но важно быть уверенным в себе. Я верю, что смогу это сделать», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент