Федерер: я полностью восстановился к «Ролан Гаррос»

Третья ракетка планеты швейцарец Роджер Федерер рассказал о своём физическом и психологическом состоянии в преддверии Открытого чемпионата Франции, который будет проходить в Париже с 26 мая по 9 июня.
«Я полностью восстановился к «Ролан Гаррос» после травмы ноги. Невероятно рад вернуться в Париж, ведь я не играл на Открытом чемпионате Франции уже целых три года.
Ожидания аудитории высоки, но я попытаюсь успокоить ситуацию, потому что чувствую, что турнир будет непростым. Но на «Мастерсах» в Риме и Мадриде дела шли хорошо, поэтому я очень доволен своим состоянием», — приводит слова швейцарского теннисиста Daily Express.
Роджер Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». Швейцарец пять раз играл в финале Открытого чемпионата Франции и уступал в четырёх из них испанцу Рафаэлю Надалю. Победить удалось лишь в 2009 году — в финале Федерер оказался сильнее шведа Робина Сёдерлинга.
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