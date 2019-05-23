Надаль назвал качества, которыми должен обладать идеальный теннисист

Вторая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль рассказал, сильнейшие качества каких теннисистов он бы совместил, чтобы получился игрок, не имеющий слабых мест.



«Идеальный теннисист? Он должен обладать форхендом Роджера Федерера, бэкхендом Новака Джоковича. Психологическую устойчивость он возьмёт у меня, а подачу — у Иво Карловича», — приводит слова второго номера мирового рейтинга Tennis World USA.



Испанец отметил также, что не мог и предположить, что в 32 года будет оставаться в числе лучших теннисистов мира и продолжит бороться за титулы самых престижных турниров. «Когда в 2005 году я одержал победу в Риме, я представлял, что в 2019 году буду целые дни проводить на рыбалке», — отметил испанец.



Рафаэль Надаль 17 раз выигрывал турниры «Большого шлема». Из них рекордные 11 побед пришлись на Открытый чемпионат Франции.