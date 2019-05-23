Соболенко: когда много проигрываешь, терять уже нечего

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под вторым номером, поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал. Во втором круге она обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд со счётом 6:4, 6:3.

«Я очень довольна результатом, а особенно тем, что смогла победить на грунте. Рада, что нашла свою игру на этом покрытии. Надеюсь сохранить её надолго. Это был прекрасный матч. Мы обе показали отличный уровень игры. Здорово, что я смогла справиться на таком уровне.

Когда много проигрываешь, терять уже нечего. Делаешь всё, что в твоих силах, вот и всё. Именно такой у меня настрой на грунтовый сезон", — приводит слова Соболенко официальный сайт тура.

В четвертьфинале Арина сыграет с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

Соболенко и 16-летняя Костюк вышли в четвертьфинал турнира в Страсбурге