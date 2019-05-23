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Налбандян: Кирьос талантлив, но постоянно конфликтует с самим собой

Налбандян: Кирьос талантлив, но постоянно конфликтует с самим собой
Теннис / ATP 0

Экс третья ракетка мира из Аргентины Давид Налбандян прокомментировал эпатажное поведение австралийца Ника Кирьоса.

«Я вижу в Кирьосе очень талантливого парня, который постоянно конфликтует с самим собой. Когда проблема не в этом, начинаются другие — он может конфликтовать с другими окружающими его людьми, или же с соперником. Вобщем-то, у него достаточно личностных и поведенческих проблем», – цитирует Налбандяна ESPN.

Напомним, на прошлой неделе австралиец спровоцировал скандал на соревнованиях в Риме (Италия). После вынесенного судьёй предупреждения за сломанную ракетку в матче с Каспером Руудом Кирьос ногой выбросил на корт стул, собрал сумку и ушёл. Впоследствии он был дисквалифицирован и оштрафован организаторами соревнований.

Спустя несколько дней после инцидента он назвал Открытый чемпионат Франции «отстоем».

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Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.
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