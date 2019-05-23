Федерер: в молодости злился, думая, что смогу стать совершенным игроком
37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своём отношении к теннису на старте карьеры.
«На корте я часто был зол, потому что в то время всё ещё думал, что достижение совершенства возможно. Я хотел быть идеальным по всем параметрам. Когда этого не происходило, я очень быстро расстраивался.
К счастью, в какой-то момент я понял, что должен изменить своё отношение к теннису, иначе я бы никогда ничего не достиг. Я поклялся себе, что изменюсь. И что вы думаете? Через несколько дней я снова ругался на корте. Мне было 22 года, и мне понадобилось ещё два года, чтобы что-то изменить в моём отношении к делу», – цитирует 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Tennis World USA.
Федерер: я полностью восстановился к «Ролан Гаррос»
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