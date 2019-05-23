Налбандян – о победе на ATP Finals-2005: я рыбачил, и тут мне позвонили из АТР

Экс третья ракетка мира из Аргентины Давид Налбандян вспомнил детали своей поездки на Итоговый чемпионат АТР – 2005, который проходил в Шанхае. Аргентинец попал на соревнования в результате отказа нескольких игроков и сумел одержать итоговую победу.



«Знаете, я тогда был запасным и даже не поехал в Шанхай – тяжёлая поездка и всё такое, а тут выходной, порыбачить можно. Тогда была пятница, а по пятницам я обычно рыбачил. И тут мне звонят из АТР и говорят, что Роддик снялся и я должен отправиться в Шанхай. Безумие», – цитирует Налбандяна ESPN.



Напомним, в полуфинале Итогового турнира Давид обыграл россиянина Николая Давыденко, а в финале, в пятичасовом матче, оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера – 6:7 (4:7), 6:7 (11:13), 6:2, 6:1, 7:6 (7:3). После этой победы Налбандян впервые переместился на третью строчку рейтинга АТР.

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