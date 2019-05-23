Налбандян – о победе на ATP Finals-2005: я рыбачил, и тут мне позвонили из АТР

Экс третья ракетка мира из Аргентины Давид Налбандян вспомнил детали своей поездки на Итоговый чемпионат АТР – 2005, который проходил в Шанхае. Аргентинец попал на соревнования в результате отказа нескольких игроков и сумел одержать итоговую победу.
«Знаете, я тогда был запасным и даже не поехал в Шанхай – тяжёлая поездка и всё такое, а тут выходной, порыбачить можно. Тогда была пятница, а по пятницам я обычно рыбачил. И тут мне звонят из АТР и говорят, что Роддик снялся и я должен отправиться в Шанхай. Безумие», – цитирует Налбандяна ESPN.
Напомним, в полуфинале Итогового турнира Давид обыграл россиянина Николая Давыденко, а в финале, в пятичасовом матче, оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера – 6:7 (4:7), 6:7 (11:13), 6:2, 6:1, 7:6 (7:3). После этой победы Налбандян впервые переместился на третью строчку рейтинга АТР.
- 23 мая 2019
-
11:27
-
10:56
-
10:31
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:22
-
01:06
-
00:03
- 22 мая 2019
-
23:31
-
22:48
-
22:21
-
21:40
-
20:38
-
20:03
-
19:28
-
18:58
-
16:52
-
16:14
-
16:01
-
15:34
-
15:31
-
15:19
-
14:44
-
13:45
-
13:23
-
12:46
-
12:21
-
12:13
-
10:43
-
09:57
-
09:20
- 21 мая 2019
-
23:57
-
23:09
-
21:59