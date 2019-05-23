Стивенс: я уже старая, но всё ещё хочу, чтобы мама оплачивала мои счета

Американка Слоан Стивенс рассказала о своём отношении к жизни. По её мнению, время проходит слишком быстро.



«Для меня удивительно, что у меня появилась какая-то жизнь помимо тенниса. Я вообще не чувствую себя взрослой – жизнь проходит слишком быстро. Да я и не хочу быть взрослой. Я не готова ко всему этому, хочу, чтобы мама всё ещё оплачивала мои счета за телефон и всё такое.



С другой стороны, я уже через многое прошла в теннисе. Вдумайтесь – в этом году я в восьмой раз выступала в Мадриде, как это много! После второго или третьего раза привыкаешь к такому, но восьмой… Я стара…



В первый свой приезд в Мадрид я сыграла против Ли На. Это было лучшее, что я только могла представить. И что теперь? Уже пять лет как она завершила карьеру», – цитирует Стивенс The Guardian.