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Свитолина: стала играть хуже после встречи с Монфисом? Бред сивой кобылы

Свитолина: стала играть хуже после встречи с Монфисом? Бред сивой кобылы
Теннис / Roland Garros 2019 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина резко ответила в своём «инстаграме» на вопрос подписчика о её игровой форме.

«Согласна ли ты с тем, что после того, как ты начала встречаться с Монфисом, стала играть хуже?» – спросил аноним.

«Бред сивой кобылы», – ответила Элина.

О романе Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса стало известно в январе 2018 года. На тот момент украинка являлась шестой ракеткой мира. Сейчас Свитолина – девятый номер рейтинга WTA. За пять месяцев она сыграла 21 матч, выиграв в 13 из них.

Интересно, что сам Монфис в текущем сезоне выиграл соревнования в Роттердаме. За период официальных отношений со Свитолиной он поднялся с 29-й строчки рейтинга АТР на 16-ю. В 2018 году Гаэль провёл 24 матча, 18 из которых выиграл.

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