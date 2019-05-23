Свитолина: стала играть хуже после встречи с Монфисом? Бред сивой кобылы

Украинская теннисистка Элина Свитолина резко ответила в своём «инстаграме» на вопрос подписчика о её игровой форме.
«Согласна ли ты с тем, что после того, как ты начала встречаться с Монфисом, стала играть хуже?» – спросил аноним.
«Бред сивой кобылы», – ответила Элина.
О романе Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса стало известно в январе 2018 года. На тот момент украинка являлась шестой ракеткой мира. Сейчас Свитолина – девятый номер рейтинга WTA. За пять месяцев она сыграла 21 матч, выиграв в 13 из них.
Интересно, что сам Монфис в текущем сезоне выиграл соревнования в Роттердаме. За период официальных отношений со Свитолиной он поднялся с 29-й строчки рейтинга АТР на 16-ю. В 2018 году Гаэль провёл 24 матча, 18 из которых выиграл.
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