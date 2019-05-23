161-я ракетка мира россиянка Самсонова вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Во втором раунде отборочных соревнований она обыграла представительницу США Сачию Викери (23) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.
Людмила, занимающая 161-ю строчку в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Самсонова поспорит с чешкой Мари Бузковой (10).
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
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