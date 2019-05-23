Судья, которого С. Уильямс назвала лжецом и сексистом, попал в новый скандал

Португальский теннисный судья Карлос Рамос стал участником спорного эпизода на грунтовых соревнованиях в Лионе (Франция). Инцидент произошёл во время матча Уго Умбера и Дениса Шаповалова.



Умбер выполнил подачу, которая по мнению канадца не попала в квадрат. Тем не менее, Шаповалов не остановил игру, а лишь пошёл проверять отметку на грунте прямо во время розыгрыша. Вероятно, канадец подумал, что его действия очевидны – он желает остановиться матч.



Карлос Рамос, тем не менее, на действия теннисиста отреагировал согласно правилам и засчитал очко Умберу, который спокойно пробил в свободный угол. Шаповалов начал возмущаться, отказался продолжать матч и вызвал супервайзера. Тот, впрочем, не изменил решение судьи и отдал очко французскому теннисисту. Матч Шаповалов в итоге выиграл со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN.

Напомним, Рамос судил финальный матч Открытого чемпионата США – 2018 между Наоми Осакой и Сереной Уильямс. После ряда решений не в свою пользу 37-летняя американка назвала арбитра лжецом и обвинила его в сексизме.

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