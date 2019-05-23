Жук сыграет с обидчицей Вихлянцевой в финале квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Софья Жук пробилась в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Франции. Во втором раунде отборочных соревнований она одолела представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхман со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Софья ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Жук поспорит с бельгийкой Гретье Миннен, которая победила россиянку Наталью Вихлянцеву.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.