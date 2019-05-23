Бресник покинул команду Тима после 17 лет сотрудничества

Гюнтер Бресник, бывший тренер австрийца Доминика Тима, более не работает в команде теннисиста. Об этом сообщает теннисный журналист Лукас Зарер в своём «твиттере».



Бресник являлся тренером Тима с самого его детства – вместе они проработали 17 лет. Именно Гюнтер заставил австрийца играть одноручным бэкхендом и привёл к первым успехам во взрослом теннисе.

В конце 2018 года стало известно, что Гюнтер не будет ездить с Тимом по всем турнирам, а полгода спустя теннисист сообщил, что его главным тренером стал чилиец Николас Массу – Бресник стал его менеджером.



Теперь же Бресник окончательно покинул команду теннисиста – его новым менеджером стал директор соревнований в Вене Гедвиг Страка.

В настоящее время Тим является четвёртой ракеткой мира.