Бресник покинул команду Тима после 17 лет сотрудничества
Гюнтер Бресник, бывший тренер австрийца Доминика Тима, более не работает в команде теннисиста. Об этом сообщает теннисный журналист Лукас Зарер в своём «твиттере».
Бресник являлся тренером Тима с самого его детства – вместе они проработали 17 лет. Именно Гюнтер заставил австрийца играть одноручным бэкхендом и привёл к первым успехам во взрослом теннисе.
В конце 2018 года стало известно, что Гюнтер не будет ездить с Тимом по всем турнирам, а полгода спустя теннисист сообщил, что его главным тренером стал чилиец Николас Массу – Бресник стал его менеджером.
Теперь же Бресник окончательно покинул команду теннисиста – его новым менеджером стал директор соревнований в Вене Гедвиг Страка.
В настоящее время Тим является четвёртой ракеткой мира.
Тим – об уходе Бресника с поста тренера: наше сотрудничество было похоже на брак
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