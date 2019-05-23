Надаль обошёл Федерера по непрерывному пребыванию в топ-10 рейтинга АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел на второе место в истории тенниса по количеству непрерывного пребывания в числе 10 лучших теннисистов мира. В этом списке он обошёл швейцарца Роджера Федерера.



Текущая неделя является для 32-летнего испанца 735-й. Интересно, что Надаль ни разу в карьере не выпадал из топ-10 – впервые в неё он попал в апреле 2005 года – с этого момента и продолжается его впечатляющая серия.



Серия Федерера из 734 недель продолжалась с октября 2002 года по октябрь 2016-го. Пределы десятки он покинул лишь по причине травмы и последовавшей за ней операции.



Лидером по данному показателю является американец Джимми Коннорс – легендарный теннисист находился в топ-10 рейтинга АТР 785 недель (1973-1988).