Ватутин обыграл украинца Стаховского и вышел в основную сетку «Ролан Гаррос»

26-летний российский теннисист Алексей Ватутин пробился в основную сетку Открытого чемпионата Франции, который пройдёт в Париже с 26 мая по 9 июня. В финале квалификационного турнира россиянин переиграл украинца Сергея Стаховского со счётом 6:4, 1:6, 6:3.
Продолжительность поединка составила 1 час 55 минут. Ватутин ни разу не подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету его оппонента 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В рейтинге ATP 26-летний россиянин занимает 216-ю строчку. Стаховский опережает его более чем на 100 позиций. Он располагается на 111-м месте.
Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.
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