Экс первая ракетка мира: у Джоковича нет слабых мест. Он играет идеально

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер рассказал, почему отдаёт предпочтение Новаку Джоковичу перед предстоящим Открытым чемпионатом Франции.
«Если бы мне нужно было назвать главного фаворита и сделать на него ставку, от которой бы зависела моя жизнь, я выбрал не Рафаэля Надаля или Роджера Федерера, а Новака Джоковича.
Он является самым сильным игроком в туре в психологическом плане. Например, Федерер не был так хорош в этом компоненте в Австралии. По сравнению с двумя другими представителями топ-3, у Новака нет слабых мест. Он играет идеально. Теперь мы ждём, что он может выиграть любой турнир.
У него идеальное возвращение. Когда вы встречаетесь на корте с Джоковичем, это всё равно что играть против стены. Джокович догоняет любой мяч, против него невозможно играть. То, как Новак изменился за последний год, просто невероятно», — приводит слова экс первой ракетки планеты Tennis World USA.
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