16-летняя украинка Костюк не сумела выйти в 1/2 финала турнира в Страсбурге

Пробившаяся в основную сетку турнира в Страсбурге (Франция) через квалификацию украинка Марта Костюк, которой через месяц исполнится только 17 лет, завершила выступления на стадии четвертьфинала. Четвёртая сеяная соревнований француженка Каролин Гарсия в напряжённом трёхсетовом поединке сумела обыграть теннисистку из Украины со счётом 3:6, 6:3, 6:2.
Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Гарсия 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету украинской теннисистки 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
За выход в финал Гарсия поспорит со своей соотечественницей Хлоэ Паке, переигравшей Дарью Гаврилову из Австралии – 6:3, 7:6 (7:1).
Действующей победительницей турнира в Страсбурге является россиянка Анастасия Павлюченкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Доминики Цибулковой из Словакии со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6).
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