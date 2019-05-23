Азаренко сыграет с Остапенко, Потапова — с Кербер в первом круге «Ролан Гаррос»

В Париже состоялась жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Первая ракетка планеты японка Наоми Осака стартует матчем с Анной Шмидловой из Словакии. Румынка Симона Халеп (3) встретится с Айлой Томлянович из Австралии, теннисистка из Беларуси Виктория Азаренко сыграет с Еленой Остапенко из Латвии, а украинка Элина Свитолина (9) — с американкой Винус Уильямс.



Вторая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии в первом круге «Ролан Гаррос» встретится с Мэдисон Бренгл из США. Четвёртая сеяная соревнований голландка Кики Бертенс поспорит за выход в следующий раунд с француженкой Полин Пармантье.



Для российских теннисисток результаты жеребьёвки оказались весьма суровыми. Виталия Дьяченко стартует на турнире матчем с американкой Сереной Уильямс (10), Анастасии Потаповой в соперницы досталась пятая сеяная немка Анжелика Кербер, Вероника Кудерметова сыграет с Каролиной Возняцки из Дании (13), Анастасия Павлюченкова — с Мэнди Минеллой из Люксембурга. Соперницы Веры Звонарёвой, Светланы Кузнецовой и Дарьи Касаткиной станут известны по итогам квалификации.



Матчи основной сетки стартуют 26 мая. Действующей чемпионкой соревнований является румынка Симона Халеп.



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