17 эйсов помогли Звереву выйти в полуфинал турнира в Женеве

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный под первым номером на турнире в Женеве (Швейцария) в четвертьфинальном поединке обыграл Уго Дельена из Боливии со счётом 7:5, 3:6, 6:3. Соперники впервые встретились друг с другом.



Продолжительность поединка составила 2 часа 24 минуты. Зверев 17 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Дельена 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.



За выход в финал Зверев поспорит с победителем матча между Федерико Дельбонисом из Аргентины (3) и испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом (2).



Действующим чемпионом турнира в Женеве является венгр Мартон Фучович, в прошлогоднем финале обыгравший немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:2.