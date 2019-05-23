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17 эйсов помогли Звереву выйти в полуфинал турнира в Женеве

17 эйсов помогли Звереву выйти в полуфинал турнира в Женеве
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный под первым номером на турнире в Женеве (Швейцария) в четвертьфинальном поединке обыграл Уго Дельена из Боливии со счётом 7:5, 3:6, 6:3. Соперники впервые встретились друг с другом.

Продолжительность поединка составила 2 часа 24 минуты. Зверев 17 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Дельена 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

За выход в финал Зверев поспорит с победителем матча между Федерико Дельбонисом из Аргентины (3) и испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом (2).

Действующим чемпионом турнира в Женеве является венгр Мартон Фучович, в прошлогоднем финале обыгравший немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:2.

23 мая 2019 года, четверг. 19:10 МСК
Женева. 1/4 финала
Матч окончен
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2 : 1
Уго Дельен
92
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
1 2 3
           
7 3 6
5 6 3
           
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