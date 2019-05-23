Надаль и Федерер попали в одну половину сетки «Ролан Гаррос»
Вторая и третья ракетки планеты испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер были помещены в нижнюю половину сетки Открытого чемпионата Франции по итогам жеребьёвки, прошедшей в Париже.
При благоприятном исходе своих поединков они могут встретиться на стадии полуфинала. Среди игроков с высоким номером посева в нижней части сетки также находятся грек Стефанос Циципас (6), японец Кей Нисикори (7), хорват Марин Чилич (11) и россиянин Даниил Медведев (12).
В верхнюю половину помимо первой ракетки мира Новака Джоковича были отправлены австриец Доминик Тим (5), немец Александр Зверев (6), аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (8), итальянец Фабио Фоньини (9) и россиянин Карен Хачанов (10)
Сетка турнира доступна на «Чемпионате».
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