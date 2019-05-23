Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в Нюрнберге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в четвертьфинальном поединке турнира в Нюрнберге (Германия) уступила Тамаре Зиданшек из Словении со счётом 4:6, 6:2, 3:6. Соперницы прежде не играли друг с другом.
Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут. Кудерметова 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Зиданшек 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Соперницей словенской теннисистки по матчу за выход в финал станет вторая сеяная соревнований Катержина Синякова из Чехии. В своём четвертьфинале она обыграла американку Мэдисон Бренгл – 1:6, 6:4, 6:0.
Действующей чемпионкой турнира в Нюрнберге является шведская теннисистка Юханна Ларссон. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Элисон Риске из США со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
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