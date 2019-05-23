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Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в Нюрнберге

Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в Нюрнберге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в четвертьфинальном поединке турнира в Нюрнберге (Германия) уступила Тамаре Зиданшек из Словении со счётом 4:6, 6:2, 3:6. Соперницы прежде не играли друг с другом.

Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут. Кудерметова 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Зиданшек 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Соперницей словенской теннисистки по матчу за выход в финал станет вторая сеяная соревнований Катержина Синякова из Чехии. В своём четвертьфинале она обыграла американку Мэдисон Бренгл – 1:6, 6:4, 6:0.

Действующей чемпионкой турнира в Нюрнберге является шведская теннисистка Юханна Ларссон. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Элисон Риске из США со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

23 мая 2019 года, четверг. 19:50 МСК
Нюрнберг. 1/4 финала
Матч окончен
Вероника Кудерметова
74
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 : 2
Тамара Зиданшек
68
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
1 2 3
           
4 6 3
6 2 6
           
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