Экс первая ракетка мира: Федерер не выиграет «Ролан Гаррос», даже победив Надаля

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер прокомментировал шансы третьей ракетки мира, швейцарца Роджера Федерера, на предстоящем Открытом чемпионате Франции.



«Федерер может победить Рафу Надаля, но чтобы затем выиграть семь матчей подряд… Я не думаю, что это возможно. Полагаю, после двух первых туров у нас возникнет более чёткое представление касательно того, у кого больше всего шансов выиграть трофей.



Для меня финалом мечты этого Открытого чемпионата Франции станет матч между Стефаносом Циципасом и Денисом Шаповаловым. Я хочу видеть новые лица. Люблю смотреть за игрой лучших, но для меня теннис важнее всего. Мне будет всё равно, кто выиграет — Рафа или Новак», — приводит слова экс первой ракетки мира Tennis World USA.