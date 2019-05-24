Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Петра Квитова продемонстрировала навыки игры в футбол

Петра Квитова продемонстрировала навыки игры в футбол
Теннис / Roland Garros 2019 0

Шестая ракетка планеты Петра Квитова из Чехии показала, что способна управляться не только с теннисным, но и с футбольным мячом. На одной из тренировок на корте в Париже в преддверии старта Открытого чемпионата Франции чешка ненадолго сменила вид спорта.

Квитова вместе со своим тренерским штабом чеканила футбольный мяч, получая от этого огромное удовольствие и постоянно смеясь. Хотя она ни разу не совершила больше одного касания, однако в нескольких моментах сумела сделать точные передачи из непростых положений, а один раз даже выдала пас головой. Видео того, как чешская спортсменка демонстрирует свои футбольные навыки, можно посмотреть в «Инстаграме» WTA.

По итогам жеребьёвки турнирной сетки Открытого чемпионата Франции, который начнётся 26 мая, в первом матче турнира соперницей посеянной под шестым номером Петры Квитовой станет Сорана Кырстя из Румынии.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент