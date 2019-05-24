Двукратная чемпионка ТБШ: может, мне не выходить на первый сет?

Чешская теннисистка Катержина Синякова поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Нюрнберге (Германия). В ходе соревнований она одержала три волевые победы подряд. В четвертьфинале Катержина обыграла американку Мэдисон Бренгл со счётом 1:6, 6:4, 6:0.
«Я чувствую, что хорошо готова. Начало этих матчей становилось разминкой для меня. Может, мне вообще не выходить на первый сет? Тогда бы я просто выходила на вторую и третью партии», — пошутила Синякова в интервью официальному сайту WTA.
Катержина, являющая двукратной победительницей турниров «Большого шлема» в парном разряде, также оценила выступление в сезоне.
«Сезон получается непростым для меня. Я хорошо себя чувствую на корте, но побеждаю не так часто. Я очень довольна этой неделей, так как выиграла три непростых поединка подряд. Надеюсь, такие результаты придадут мне уверенности и это ещё не конец», — сказала чешка.
В полуфинале Катержина сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.
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