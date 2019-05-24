А. Зверев: у меня получается то, над чем я работал в последние недели и месяцы

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над Уго Дельеном из Боливии со счётом 7:5, 3:6, 6:3 на турнире в Женеве (Швейцария), которая позволила уроженцу Гамбурга выйти в полуфинал соревнований.

«Дельен — отличный игрок. Начал год ниже в рейтинге, а теперь он уже в топ-100. Думаю, в конце года Уго окажется намного выше, чем сейчас.

Я боролся, но в итоге смог победить. Это самое главное. В ключевых моментах и на брейк-пойнтах я действовал очень агрессивно. У меня получается то, над чем я работал в последние недели и месяцы", — цитирует Зверева официальный сайт ATP.

За выход в финал Зверев поспорит с Федерико Дельбонисом из Аргентины.

Действующим чемпионом турнира в Женеве является представитель Венгрии Мартон Фучович.