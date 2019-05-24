Медведев рассказал, как изменился его подход к турнирам «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чем выступление на турнирах «Большого шлема» отличается от других.

«Турниры „Большого шлема“ — это очень трудные соревнования, потому что они длятся две недели. Нужно играть стабильно и быть сильным физически. Встречи проходят до победы в трёх сетах, и нельзя терять свою игру, что иногда случается. Нужно получать как можно больше опыта, потому что таких турниров всего четыре. Мне было нелегко поначалу, потому что все мэйджоры разные — от атмосферы до типа тренировок. Это всё было новым и непривычным для меня. Это может выбить из привычной колеи, хотя рутина важна.

Я стал лучше понимать, как следует готовиться к турнирам «Большого шлема». Нужно быть готовым ко всему. В этом году я достаточно неплохо выступил на Australian Open. Это помогает обрести уверенность. Начинаешь относиться к таким турнирам как к обычным, хотя они и не являются таковыми. Стараешься убедить себя, что нужно просто одержать очередную победу. Надеюсь, однажды я выйду в полуфинал и завоюю титул", — цитирует Медведева New York Times.



В первом круге «Ролан Гаррос» Даниил сыграет с французом Пьер-Югом Эрбером.