Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев рассказал, как изменился его подход к турнирам «Большого шлема»

Медведев рассказал, как изменился его подход к турнирам «Большого шлема»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чем выступление на турнирах «Большого шлема» отличается от других.

«Турниры „Большого шлема“ — это очень трудные соревнования, потому что они длятся две недели. Нужно играть стабильно и быть сильным физически. Встречи проходят до победы в трёх сетах, и нельзя терять свою игру, что иногда случается. Нужно получать как можно больше опыта, потому что таких турниров всего четыре. Мне было нелегко поначалу, потому что все мэйджоры разные — от атмосферы до типа тренировок. Это всё было новым и непривычным для меня. Это может выбить из привычной колеи, хотя рутина важна.

Я стал лучше понимать, как следует готовиться к турнирам «Большого шлема». Нужно быть готовым ко всему. В этом году я достаточно неплохо выступил на Australian Open. Это помогает обрести уверенность. Начинаешь относиться к таким турнирам как к обычным, хотя они и не являются таковыми. Стараешься убедить себя, что нужно просто одержать очередную победу. Надеюсь, однажды я выйду в полуфинал и завоюю титул", — цитирует Медведева New York Times.

В первом круге «Ролан Гаррос» Даниил сыграет с французом Пьер-Югом Эрбером.

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019
Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент