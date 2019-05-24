Россиянка Самсонова впервые сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема»

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финале квалификации она обыграла представительницу Чехи Мари Бузкову (10) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.
Людмила, занимающая 161-ю строчку в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.
Самсонова впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема». Имя её первой соперницы станет известно позже.
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
- 24 мая 2019
-
14:56
-
14:46
-
13:57
-
13:04
-
12:29
-
11:51
-
11:05
-
10:34
-
09:25
-
09:24
-
00:35
-
00:12
- 23 мая 2019
-
23:24
-
22:35
-
22:31
-
22:18
-
21:44
-
21:26
-
21:09
-
21:03
-
19:23
-
19:00
-
18:44
-
18:16
-
17:53
-
17:00
-
16:27
-
15:35
-
15:15
-
14:14
-
13:53
-
13:20
-
13:11
-
13:03
-
12:39