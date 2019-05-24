Россиянка Самсонова впервые сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема»

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финале квалификации она обыграла представительницу Чехи Мари Бузкову (10) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.



Людмила, занимающая 161-ю строчку в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

Самсонова впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема». Имя её первой соперницы станет известно позже.



Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.