Россиянка Жук впервые вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Софья Жук вышла в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финале квалификации она одолела представительницу Бельгии Гретье Миннен со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.



Софья 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.



19-летняя россиянка впервые в карьере пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос». Имя её первой соперницы станет известно позже.



Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

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