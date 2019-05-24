Федерер: чем больше говоришь о завершении карьеры, тем быстрее это произойдёт

37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мыслями относительно завершения спортивной карьеры.

«Кто-то утверждает, что я точно намерен выступить на Олимпиаде в Токио, а потом уйти. Не знаю, я ничего такого не обещал. Всегда повторял, что чем больше говоришь о завершении карьеры, тем быстрее это произойдёт.

Многие интересуются, что я буду делать после тенниса. Я отвечаю, что если всё распланирую, карьера будет почти закончена. Может, это не отразится на моей игре, однако может повлиять на желание добиваться побед.

Я серьёзно ко всему отношусь, однако я очень спокойный и быстро принимаю разные ситуации. Считаю, это секрет для многих теннисистов. Когда покидаешь турнир, необходимо сказать: «Всё оставляю позади. Я профессиональный теннисист, но умею расслабляться. Делаю всё, что поможет мне снять стресс», — приводит слова Федерера New York Times.