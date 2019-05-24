Кирьос снялся с «Ролан Гаррос». Недавно он назвал этот турнир отстоем

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Открытого чемпионата Франции, сообщает пресс-служба тура. Причина такого решения пока не называется. В первом круге уроженец Канберры должен был сыграть с представителем Великобритании Кэмероном Норри.

Норри встретится с победителем квалификации или «лаки-лузером».

На днях Кирьос во время онлайн-трансляции в своём «инстаграме» сказал: «Ролан Гаррос» – это настоящий отстой по сравнению с Уимблдоном. Абсолютный отстой».

После своей выходки на «Мастерсе» в Риме, когда Ник швырнул стул на корт и самовольно покинул арену, он был лишён рейтинговых очков, заработанных на турнире, и не попал в посев на «Ролан Гаррос».

Матчи основной сетки грунтового турнира «Большого шлема» начнутся 26 мая.

Кирьос считает «Ролан Гаррос» «отстоем», а Федерер вернулся в Париж В то время как Азаренко и Осака гуляют по Парижу, а Бушар осваивает сёрфинг, Серена учит дочку играть в футбол.

Чего добивается Кирьос? Теннисный клоун устроил дебош и был изгнан из Рима Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.