Кирьос снялся с «Ролан Гаррос». Недавно он назвал этот турнир отстоем
Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Открытого чемпионата Франции, сообщает пресс-служба тура. Причина такого решения пока не называется. В первом круге уроженец Канберры должен был сыграть с представителем Великобритании Кэмероном Норри.
Норри встретится с победителем квалификации или «лаки-лузером».
На днях Кирьос во время онлайн-трансляции в своём «инстаграме» сказал: «Ролан Гаррос» – это настоящий отстой по сравнению с Уимблдоном. Абсолютный отстой».
После своей выходки на «Мастерсе» в Риме, когда Ник швырнул стул на корт и самовольно покинул арену, он был лишён рейтинговых очков, заработанных на турнире, и не попал в посев на «Ролан Гаррос».
Матчи основной сетки грунтового турнира «Большого шлема» начнутся 26 мая.
Кирьос считает «Ролан Гаррос» «отстоем», а Федерер вернулся в Париж
В то время как Азаренко и Осака гуляют по Парижу, а Бушар осваивает сёрфинг, Серена учит дочку играть в футбол.
Чего добивается Кирьос? Теннисный клоун устроил дебош и был изгнан из Рима
Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.
Попробуй попади! Как самый странный теннисист мира издевался над Медведевым
Австралиец Кирьос прямо во время матча развернулся к россиянину Медведеву задом. Демонстрировал неуважение или провоцировал на точный удар?
- 24 мая 2019
-
16:35
-
16:33
-
15:56
-
15:51
-
14:56
-
14:46
-
13:57
-
13:04
-
12:29
-
11:51
-
11:05
-
10:34
-
09:25
-
09:24
-
00:35
-
00:12
- 23 мая 2019
-
23:24
-
22:35
-
22:31
-
22:18
-
21:44
-
21:26
-
21:09
-
21:03
-
19:23
-
19:00
-
18:44
-
18:16
-
17:53
-
17:00
-
16:27
-
15:35
-
15:15
-
14:14
-
13:53
Партнерский контент