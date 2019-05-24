Ана Иванович ждёт второго ребёнка
Сербская теннисистка Ана Иванович, завершившая карьеру в 2016 году, сообщила, что в их семье с немецким футболистом Бастианом Швайнштайгером ожидается пополнение.
«Наши сердца разрываются от радости. У нас будет ещё одно маленькое пополнение в семье!» – написала Иванович в „Твиттере“.
В марте 2018 года у Иванович и Швайнштайгера родился сын Лука.
Иванович является бывшей первой ракеткой мира в одиночном разряде. В общей сложности Ана завоевала 15 титулов на соревнованиях WТА в одиночном разряде. 12 июля 2016 года чемпионка «Ролан Гаррос»—2008 вышла замуж за Швайнштайгера.
Ранее сербская спортсменка заявила, что восхищается теннисистками, которые возвращаются на корт после рождения детей.
Фотографию можно посмотреть в "твиттере" Иванович.
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