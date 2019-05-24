Надаль рассказал о подготовке к «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль поделился деталями подготовительного периода к Открытому чемпионату Франции.



«Я провёл некоторое время дома, на Мальорке. Один день играл в гольф, ещё один уделил семье и вернулся в Париж. Я уже провёл две тренировки здесь. Моя цель — удержать тот игровой уровень, на котором я выступал в Риме.



Я чувствую, что играю хорошо. Конечно, всегда есть вещи, которые можно улучшить, но сейчас для меня главное — быть полностью здоровым и свежим, как физички, так и умственно», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.



Напомним, испанец является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». Ранее состоялась жеребьёвка основной сетки грунтового мэйджора – Надаль попал в одну половину сетки с Роджером Федерером.