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С. Уильямс провела тренировку в Париже. Вчера её заметили в инвалидном кресле

С. Уильямс провела тренировку в Париже. Вчера её заметили в инвалидном кресле
Теннис / Roland Garros 2019 0

Американская теннисистка Серена Уильямс провела тренировку на кортах «Ролан Гаррос» в Париже, об этом проинформировал журналист Le Parisien Тео Доранжён в своём «твиттере».

Напомним, ещё вчера, 23 мая, Серена была замечена в парижском Диснейленде на инвалидном кресле – соответствующее фото опубликовала бельгийская теннисистка Исалин Бонавентюр.

Вчера состоялась жеребьёвка основной сетки соревнований. В первом раунде «Ролан Гаррос» соперницей Уильямс-младшей станет россиянка Виталия Дьяченко. В прошлом году Уильямс дошла до четвёртого круга соревнований, однако на матч против россиянки Марии Шараповой не вышла из-за травмы.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции является румынка Симона Халеп.

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