Стала известна соперница Путинцевой по финальному матчу турнира в Нюрнберге

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек стала второй финалисткой грунтовых соревнований в Нюрнберге (Германия). В двух партиях она обыграла представительницу Чехии Катерину Синякову – 7:6 (7:4), 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету победительницы 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 9. Тамара не выполнила ни одного эйса. Синякова отметилась 4 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 3 брейками.



За главный трофей соревнований Зиданшек поборется с первой сеяной из Казахстана Юлией Путинцевой, которая ранее обыграла румынку Сорану Кырстю.



В 2018 году победительницей турнира в Нюрнберге стала шведка Юханна Ларссон. В финале она обыграла американку Элисон Риске со счётом 7:6 (7:4), 6:4.