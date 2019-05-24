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Стала известна соперница Путинцевой по финальному матчу турнира в Нюрнберге

Стала известна соперница Путинцевой по финальному матчу турнира в Нюрнберге
Теннис / WTA 0

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек стала второй финалисткой грунтовых соревнований в Нюрнберге (Германия). В двух партиях она обыграла представительницу Чехии Катерину Синякову – 7:6 (7:4), 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету победительницы 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 9. Тамара не выполнила ни одного эйса. Синякова отметилась 4 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 3 брейками.

За главный трофей соревнований Зиданшек поборется с первой сеяной из Казахстана Юлией Путинцевой, которая ранее обыграла румынку Сорану Кырстю.

В 2018 году победительницей турнира в Нюрнберге стала шведка Юханна Ларссон. В финале она обыграла американку Элисон Риске со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

24 мая 2019 года, пятница. 16:00 МСК
Нюрнберг. 1/2 финала
Матч окончен
Тамара Зиданшек
68
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
2 : 0
Катержина Синякова
43
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
1 2 3
           
7 7 6  
6 4 2  
           
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