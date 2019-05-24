Стала известна соперница Путинцевой по финальному матчу турнира в Нюрнберге
Словенская теннисистка Тамара Зиданшек стала второй финалисткой грунтовых соревнований в Нюрнберге (Германия). В двух партиях она обыграла представительницу Чехии Катерину Синякову – 7:6 (7:4), 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету победительницы 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 9. Тамара не выполнила ни одного эйса. Синякова отметилась 4 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 3 брейками.
За главный трофей соревнований Зиданшек поборется с первой сеяной из Казахстана Юлией Путинцевой, которая ранее обыграла румынку Сорану Кырстю.
В 2018 году победительницей турнира в Нюрнберге стала шведка Юханна Ларссон. В финале она обыграла американку Элисон Риске со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
- 24 мая 2019
-
19:29
-
18:50
-
18:33
-
18:27
-
18:17
-
17:47
-
16:35
-
16:33
-
15:56
-
15:51
-
14:56
-
14:46
-
13:57
-
13:04
-
12:29
-
11:51
-
11:05
-
10:34
-
09:25
-
09:24
-
00:35
-
00:12
- 23 мая 2019
-
23:24
-
22:35
-
22:31
-
22:18
-
21:44
-
21:26
-
21:09
-
21:03
-
19:23
-
19:00
-
18:44
-
18:16
-
17:53
Партнерский контент