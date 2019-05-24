Ястремская сыграет с Гарсией в финале турнира в Страсбурге
Французская теннисистка Каролин Гарсия (4) стала второй финалисткой грунтовых соревнований в Страсбурге (Франция). В двух партиях она обыграла соотечественницу Хлоэ Паке – 6:3, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету победительницы 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 5. Пакэ отметилась 3 подачами навылет и 4 двойными ошибками. Хлоэ не имела шансов взять подачу соперницы.
За главный трофей соревнований Гарсия поборется с украинкой Даяной Ястремской (6), которая ранее обыграла Арину Соболенко из Беларуси.
В 2018 году победительницей турнира в Нюрнберге стала россиянка Анастасия Павлюченкова. В решающем матче она обыграла Доминику Цибулкову на трёх тай-брейках – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6).
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