Россиянка Блинкова впервые пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анна Блинкова (9) вышла в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финале квалификации она одолела представительницу Израиля Юлию Глушко со счётом 0:6, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.
Анна совершила 9 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 8 брейков.
20-летняя россиянка впервые в карьере пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос». Имя первой соперницы станет известно позже.
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
Россиянка Жук впервые вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»
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