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А. Зверев обыграл Дельбониса и вышел в финал турнира в Женеве

А. Зверев обыграл Дельбониса и вышел в финал турнира в Женеве
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев (1) стал вторым финалистом грунтовых соревнований в Женеве (Швейцария). В трёх партиях он обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса – 7:5, 6:7 (6:8), 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. На счету победителя 15 эйсов, 6 двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 14. Дельбонис отметился 5 подачами навылет, 8 двойными ошибками и 3 брейками.

За главный трофей соревнований Зверев поспорит с представителем Чили Николасом Джарри. В 2018 году Александр и Николас уже встречались – в матче второго раунда турнира в Барселоне победу одержал Джарри – 3:6, 7:5, 7:6 (7:5).

Действующим чемпионом турнира в Женеве является Мартон Фучович из Венгрии. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Петера Гоёвчика – 6:2, 6:2.

24 мая 2019 года, пятница. 17:35 МСК
Женева. 1/2 финала
Матч окончен
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2 : 1
Федерико Дельбонис
84
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
1 2 3
           
7 6 6 6
5 7 8 3
           
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