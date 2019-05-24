Победы Ястремской и Гарсии – в видеообзоре полуфинальных матчей в Страсбурге
Вашему вниманию видеообзор полуфинальных матчей грунтового турнира в Страсбурге (Франция).
19-летняя украинка Даяна Ястремская одержала победу над представительницей Беларуси Ариной Соболенко – 6:4, 6:4.
25-летняя француженка Каролин Гарсия не испытала серьёзных проблем в матче против соотечественницы Хлоэ Паке – 6:3, 6:4.
Финал Ястремская – Гарсия состоится завтра, 25 мая. Ориентировочное время начала матча – 11:00 мск. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В 2018 году победительницей турнира в Страсбурге стала россиянка Анастасия Павлюченкова. В решающем матче она обыграла Доминику Цибулкову на трёх тай-брейках – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6).
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