Матч Потаповой и Кербер откроет программу «Ролан Гаррос» – 2019

Стало известно расписание первого игрового дня Открытого чемпионата Франции. Престижные соревнования стартуют в воскресенье, 26 мая, в 12:00 мск.
Первыми на корт Филиппа Шатрие выйдут немка Ажелика Кербер (5) и россиянка Анастасия Потапова. Вторым запуском на центральном корте сыграют грек Стефанос Циципас (6) и немец Максимильян Мартерер.
Вслед за ними на главном корте Парижа сыграет Роджер Федерер (3), чьим соперником станет итальянец Лоренцо Сонего. Закрою программу первого игрового дня чешка Каролина Плишкова (2) и американка Мэдисон Бренгл.
Среди прочих свои матчи сыграют Кей Нисикори (Япония, 7), Марин Чилич (Хорватия, 11), Элина Свитолина (Украина, 9), Гарбинье Мугуруса (Испания, 19), Слоан Стивенс (США, 7) и Софья Жук (Россия).
Для игр в воскресенье будет доступно восемь кортов. Планируется проведение 32 матчей – по 16 у женщин и мужчин.
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