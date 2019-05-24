Шаповалова обокрали в парижском отеле. Теннисист обвинил охрану в бездействии

20-летний канадский теннисист Денис Шаповалов заявил, что стал жертвой воров в элитном парижском отеле. По его словам, администрация гостиницы с безразличием отнеслась к проблеме.



«Ужасная история приключилась со мной в Париже, в отеле Novotel La Defense. Пока регистрировался в лобби, мой рюкзак был украден. Охрана не сделала абсолютно ничего, чтобы предотвратить это, отель оказался бесполезен в этой ситуации.



Потребовалось полдня, чтобы определить, кто украл сумку (которая по-прежнему не была возвращена).



Плюс ко всему, моей команде предоставили не те номера в отеле. Большое разочарование. Надеюсь, никто более не столкнётся с такими проблемами. Что касается меня, то я больше не буду останавливаться в этом отеле», — написал Шаповалов на своей странице в «Твиттере».

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