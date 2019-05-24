Шаповалова обокрали в парижском отеле. Теннисист обвинил охрану в бездействии

20-летний канадский теннисист Денис Шаповалов заявил, что стал жертвой воров в элитном парижском отеле. По его словам, администрация гостиницы с безразличием отнеслась к проблеме.
«Ужасная история приключилась со мной в Париже, в отеле Novotel La Defense. Пока регистрировался в лобби, мой рюкзак был украден. Охрана не сделала абсолютно ничего, чтобы предотвратить это, отель оказался бесполезен в этой ситуации.
Потребовалось полдня, чтобы определить, кто украл сумку (которая по-прежнему не была возвращена).
Плюс ко всему, моей команде предоставили не те номера в отеле. Большое разочарование. Надеюсь, никто более не столкнётся с такими проблемами. Что касается меня, то я больше не буду останавливаться в этом отеле», — написал Шаповалов на своей странице в «Твиттере».
- 24 мая 2019
-
23:35
-
23:35
-
23:14
-
22:00
-
21:27
-
20:37
-
20:15
-
19:29
-
18:50
-
18:33
-
18:27
-
18:17
-
17:47
-
16:35
-
16:33
-
15:56
-
15:51
-
14:56
-
14:46
-
13:57
-
13:04
-
12:29
-
11:51
-
11:05
-
10:34
-
09:25
-
09:24
-
00:35
-
00:12
- 23 мая 2019
-
23:24
-
22:35
-
22:31
-
22:18
-
21:44
-
21:26