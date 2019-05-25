Тиафо: счастлив, что играю в одно время с Монфисом, его талант вне рейтингов

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо комплиментарно высказался в адрес французского теннисиста Гаэля Монфиса.



«Я думаю, мы с Гаэлем очень похожи в том смысле, что мы очень расслаблены. Очевидно, что мы много работаем, но в то же время хотим хорошо провести время на корте.



Гаэль невероятен, один из лучших, кого я когда-либо видел своими глазами. Он не выиграл мэйджор, но его талант находится вне всяких рейтингов. Он может делать с мячом всё, что захочет, самый атлетичный игрок из тех, что были в теннисе. Я счастлив, что играю в одно время с Монфисом», – цитирует Тиафо официальный сайт «Ролан Гаррос».

Соперником Тиафо по первому раунду «Ролан Гаррос» — 2019 станет серб Филип Краинович. Монфис сыграет с Таро Дэниэлом из Японии.